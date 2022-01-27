İlçedeki limanda demirli 5 balıkçı teknesi, kentte etkili olan yoğun yağış sonucu biriken karın ağırlığına dayanamayarak battı.

Kozlu Su Ürünleri Kooperatifi üyelerince tekneleri kurtarmak için çalışma başlatıldı.

Çekici ve dalgıçların yardımıyla teknelerden biri kurtarıldı.

Diğer tekneleri kurtarma çalışmalarının daha sonra devam edileceği bildirildi.

Kozlu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ergün Kayhan, gazetecilere, kentte yoğun kar yağışının hayatı olumsuz etkilediğini belirterek, "Bizim tespit ettiğimiz 5 tekne var. Karın ağırlığına dayanamayan tekneler battı. Vatandaşlarımızın teknelerini kontrol etmelerinde fayda var." dedi.