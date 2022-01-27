Haber Giriş: 27 Ocak 2022 Perşembe 16:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli'nde yangında ev kullanılamaz hale geldi
[Fotoğraf: AA]
Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Nadırlı köyündeki tek katlı evde belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine Babaeski Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti.
Güçlükle söndürülen yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi.
Etiketler: Kırklareli Yangın
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