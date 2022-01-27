Haber Giriş: 27 Ocak 2022 Perşembe 16:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırşehir'de otomobilin gizli bölmesinde esrar bulundu
[Fotoğraf: AA]
Kırşehir'de otomobilinin gizli bir bölmesinde 8 kilogram uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve üretimi suçunu önleme çalışmaları kapsamında, Kırşehir-Kayseri kara yolunda bir otomobilde arama yaptı.
Narkotik arama köpeği "Çine"nin de kullanıldığı aramada, aracın gizli bölmelerinde 8 kilogram esrar bulundu.
Gözaltına alınan sürücü K.Ş, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Etiketler: Kırşehir Uyuşturucu
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