6'ncı Ulusal Antarktika Bilim Seferi ekibi, Şili'nin Puerto Williams şehrine ulaştı.

Puerto Williams'da 7 günlük bir karantina sürecinden geçecek olan ekip, uçakla King George Adası'na gidecek; ardından ise 1 haftalık gemi yolculuğu ile Antarktika'daki Türk Araştırma Kampı'na ulaşacak.

Kamp, Horseshoe Adası’nda yer alıyor.

14 proje için gözlemler yapılacak, milli ürünler denenecek



Ekip, Antarktika'da fiziki bilimler, yer bilimleri ve canlı bilimleri gibi farklı ana alanlardaki 14 proje kapsamında gözlemler yapacak.

Kıtada Türkiye'ye ait ve geçen yıllarda kurulan 3 GNSS istasyonu ile bir meteorolojik gözlem istasyonunun verileri alınıp bakım işlemleri gerçekleştirilecek.

Türk bilim insanları, milli teknoloji ürünlerini de deneme fırsatı bulacak.

Türkiye Antarktika çalışmaları



Türkiye'nin Antarktika çalışmaları; Cumhurbaşkanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü koordinasyonunda sürdürülüyor.

Bu kapsamda 2017'den beri Beyaz Kıta'ya seferler düzenleniyor.

Yapılan araştırmalar sonucu 86'nın üzerinde güncel bilimsel yayın, 10'un üzerinde tez ve kitap çalışması yapıldı. Her yıl düzenlenen çalıştay ve şenliklerle yüzlerce farklı etkinlik de gerçekleştirildi.