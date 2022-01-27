Haber Giriş: 27 Ocak 2022 Perşembe 15:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da soba zehirlenmesi: 3 kişi hastaneye kaldırıldı
[Fotoğraf: AA]
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksitten etkilenen 3 kişi tedavi altına alındı.
Çatalağaç köyünde yaşayan Çığa ailesi, sobadan sızan gazdan etkilendi.
112 Acil Servis ekipleri, kar yağışından dolayı yolu kapalı köye ulaşamayınca jandarma ekiplerinden destek istedi.
Köye ulaşan jandarma ekipleri, 3 kişiyi Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne götürdü.
Tedavi altına alınan aile fertlerinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Adıyaman Soba Zehirlemesi
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