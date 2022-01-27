Haber Giriş: 27 Ocak 2022 Perşembe 14:34Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Merdivenden düştü, telefonundan dumanlar yükselince panikledi
İstanbul Güngören'de, buz tutan merdivenlerden inerken ayağı kayarak düşen kişinin arka cebindeki telefondan dumanlar yükseldi. Panikleyen kişinin o anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, dün saat 08.50 sıralarında Güngören Merter Mahallesi'nde yaşandı.
Yoğun kar yağışının ardından buz tutan merdivenden inen bir kişi, kayarak düştü.
Ayağa kalkınca arka cebinde bulunan telefondan dumanlar yükseldiğini gördü. Panikle telefonu yere atan kişinin o anları çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Etiketler: İstanbul
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