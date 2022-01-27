İzmir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi, internette yürüttüğü "sanal devriye" görevi sırasında, Irak merkezli medya kuruluşunun sitesinde yer alan göçmen kaçakçılığı konusundaki video röportajı incelemeye aldı.

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmada, röportaj yapılan yerin Bornova ilçesine bağlı Gürpınar Mahallesi'ndeki bir depo olduğu tespit edildi.

Yüz tanıma programı kullanıldı

Polis, röportajda yüzünü poşuyla kapatan ve kendisini "Ebu Casım" olarak tanıtan Suriye uyruklu Abdülhalik A'yı Konak ilçesindeki Basmane semtinde yakaladı.

Abdülhalik A'nın yüzü ile röportajdaki görüntü, yüz tanıma programı ile karşılaştırıldı. Şüphelinin, görüntüdeki kişi olduğu, kaşlarının arasındaki yara izinden tespit edildi.

Röportajda görünen montu ile poşusu bulundu

Zanlının yer göstermesi üzerine Gürpınar Mahallesi'ndeki bir depoya baskın düzenlendi. Adreste bulunan İ.A. ve M.Ş.G. gözaltına alındı.

Aramada, 7 metre uzunluğunda lastik bot, branda yapıştırmada kullanılan sıcak hava tabancası, bot şişirme pompasının yanı sıra şüphelinin röportajda görünen montu ile poşusu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "göçmen kaçakçılığı" suçlamasıyla şüpheliler adliyeye sevk edildi.