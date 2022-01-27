Gaziantep Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Akıncı, İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde yüksek miktarda üretimi yapılan biberin tescillenmesiyle Gaziantep'in coğrafi işaretli ürün sayısının 74'e yükseldiğini açıkladı.

Akıncı, şunları kaydetti:

"2018'de başlattığımız çalışmada İslahiye biberinin yöremize ait bir ürün olduğu, üretim metotları, coğrafi sınırları ve ayırt edici özellikleriyle ortaya konuldu. İslahiye biberinin şehrimizin bir değeri olarak tescil altına alınmasını sağladık. Yurt içi ve dışında beğeniyle tüketilen ve önemli ticaret potansiyeline sahip biber, Gaziantep'in yemeklerinde taze, kurutmalık, toz ve pul biber olarak çok amaçlı kullanılıyor. Birçok kadim medeniyetin ortak kültürel mirasına ev sahipliği yapan şehrimizin geleneksel lezzetlerini coğrafi işaretle koruma altına almaya çalışıyoruz. Bunu şehrimiz adına kendimize bir görev olarak addediyoruz."