Haber Giriş: 27 Ocak 2022 Perşembe 12:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Zonguldak-İstanbul kara yolunda heyelan ulaşımı aksatıyor
[Fotoğraf: AA]
Zonguldak-İstanbul kara yolunda heyelan nedeniyle ulaşım aksıyor. Bölgeden geçecek araçlar farklı güzergahlara yönlendiriliyor.
Bölgede etkili olan yoğun kar yağışının ardından Ilıksu mevkisinde heyelan meydana geldi.
Yamaçtan düşen kaya ve toprak parçaları, kara yolunun İstanbul istikametinde ulaşımın kapanmasına neden oldu.
Düşen kaya ve toprak parçalarının zarar verdiği kamyonda bulunan bir kişi hastaneye kaldırıldı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve karayolları ekipleri sevk edildi.
Araçlar farklı güzergahlara yönlendiriliyor
Polis bölgede güvenlik önlemi alırken, ekipler inceleme yaptı.
Yolun trafiğe açılması için çalışma başlatılırken, bölgeden geçecek araçlar farklı güzergahlara yönlendiriliyor.
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