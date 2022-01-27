Saldırı gece 00.30 sıralarında, Bakırköy'de bir balık restoranında düzenlendi. Mahmutyazıcıoğlu ve şoförüne silahla peş peşe ateş edildi.

Bölgeye polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Şafak Mahmutyazıcıoğlu kurtarılamadı.

Polis saldırıyla ilgili 2 şüpheliyi gözaltına aldı. 4 kişi ise aranıyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yapılan araştırmalarda olayın alacak-verecek meselesinden dolayı meydana geldiği belirlenmiştir. Konuyla ilgili kimlikleri tespit edilen 4 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir" denildi.