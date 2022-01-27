Eski Beşiktaş yöneticisi Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili 2 şüpheli gözaltında
Eski Beşiktaş yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun silahlı saldırı sonucu öldürülmesiyle ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Cinayetle ilgili 4 kişi de aranıyor.
Saldırı gece 00.30 sıralarında, Bakırköy'de bir balık restoranında düzenlendi. Mahmutyazıcıoğlu ve şoförüne silahla peş peşe ateş edildi.
Bölgeye polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Şafak Mahmutyazıcıoğlu kurtarılamadı.
Polis saldırıyla ilgili 2 şüpheliyi gözaltına aldı. 4 kişi ise aranıyor.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yapılan araştırmalarda olayın alacak-verecek meselesinden dolayı meydana geldiği belirlenmiştir. Konuyla ilgili kimlikleri tespit edilen 4 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir" denildi.
Beşiktaş Kulübü’nün eski yöneticilerinden Av. Şafak Mahmutyazıcıoğlu İstanbul’da uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturmaya dair son bilgiler @trthaber’de. https://t.co/Ysh0dUWRbS pic.twitter.com/0Riygz5Vff— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 27, 2022
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