Haber Giriş: 27 Ocak 2022 Perşembe 14:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kombiden çıkan gaz bir aileyi zehirledi: 1 kişi öldü, 4 kişi tedavi altında
[Fotoğraf: AA]
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, kombiden sızan gazdan etkilenen baba hayatını kaybetti, eşi ve 3 çocuğu da hastanede tedavi altına alındı.
Abdülhamithan Mahallesi 29 Numaralı Sokak'taki bir binanın üçüncü katındaki dairenin doğal gaz çıkış borusu kar yağışı nedeniyle kapandı. Gazın evin içerisine sızması sonucu 5 kişilik Demir ailesi zehirlendi.
Kentteki bir yerel televizyonda çalışan Samittin Demir'e ulaşamayan mesai arkadaşları durumu polis ekiplerine bildirdi.
Eve giden polis ekiplerinin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
[Fotoğraf: AA]
Ekipler, baba Samittin, anne Badigül ve çocukları 13 yaşındaki Aleyna Emine, 8 yaşındaki Muhammed Mustafa ile 11 yaşındaki Efe Seyfullah Demir'i zehirlenme şüphesiyle ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırdı.
Samittin Demir hastanede hayatını kaybederken 4 kişinin tedavisi ise sürüyor.
Etiketler: Kahramanmaraş Kar Yağışı
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