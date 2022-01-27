Tokat'ın yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 1,5 metreye ulaştı. Birçok köye ulaşım sağlanamıyor.

Hava şartları ne kadar zorlu olursa olsun kırsalda, yollarda olan insanlar var.

Karla mücadele ekiplerinin zorlu mesaisi

İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri ise bütün mesailerini kapalı olan köy yollarını açmak için harcıyor.

Sırçalı köyüne ulaşmak için yollara düşen ekiplerin zorlu mesaisine TRT Haber ekibi de eşlik etti.

25 kilometrelik yolu 3,5 saatte gittiler

Metrelerce kar ve dondurucu soğukta çalışma yapmak oldukça zorlu. Ekipler, 25 kilometrelik yolu yaklaşık 3,5 saatte gidebildi.

Ekiplerin mücadelesi köye girince son buldu.

Soğuk havada çalışmasını bitiren ekipler, köylülerin daveti üzerine sobanın başına geçiyor, yorgunluklarını sıcak çayla atıyor.

Hava karardığında ise il özel idaresi ekipleri dönüşe geçiyor.

Haber: Dursun Ekrem Er