Haber Giriş: 27 Ocak 2022 Perşembe 16:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da 250 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Hatay'ın Hassa ilçesinde 250 kilogram kaçak tütün ele geçildi.
G.U'nun Adıyaman'dan aldığı kaçak tütünü Hatay'da satacağı bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) harekete geçti.
Ekipler, G.U'nun kullandığı otomobili Gaziantep-Hatay kara yolunda durdurdu.
Araçta çuvallar içerisinde 250 kilogram kaçak tütün ele geçildi.
Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Hatay Kaçakçılık Sigara
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