Haber Giriş: 27 Ocak 2022 Perşembe 16:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
7 ilde 88 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Iğdır merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonlarda 88 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde düzensiz göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik İstanbul, Kocaeli, Bursa, Erzincan, Ağrı, Kars ve Iğdır'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda 88 düzensiz göçmen yakalanırken, ekiplerin çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler
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