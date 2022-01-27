Isparta Belediyesi İtfaiye ekipleri, sıfırın altında 17 derecedeki Eğirdir Gölü'ne dalış yaparak içme suyu pompalarındaki buz kütlelerini temizledi.

İtfaiye Müdürü Erkan Er, her ay su pompalarında temizlik yaptıklarını söyledi.

Bu seferki dalışın gölün buz tutması nedeniyle olduğunu söyleyen Er, "TM1 su pompasının az oranda su emişi yaptığını tespit ettik. Ekibimizle beraber bugün dalış gerçekleştirdik. Yüzeyden tabana kadar 1-1,5 metrelik bir buz tabakasıyla karşılaştık. Buzları kırarak emiş pompalarının yanına vardık. Şu anda su seviyemiz normale dönmüş" dedi.

Göldeki buzun devam etmesi halinde pompalardaki temizliğin bir hafta boyunca süreceğini anlatan Er, dalgıç kıyafetleriyle eksi 30 dereceye kadar dalış gerçekleştirebildiklerini sözlerine ekledi.