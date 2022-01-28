Haber Giriş: 28 Ocak 2022 Cuma 00:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da bir evde yangın: 9 kişi dumandan etkilendi
[Fotoğraf: Arşiv]
Adıyaman'da bir evin girişinde çıkan yangında dumandan etkilenen 9 kişi tedavi altına alındı.
Adıyaman'da iki katlı bir evin girişinde motosikletlerin bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Dumanları fark eden vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yarım saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü.
Dumandan etkilenen 9 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
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