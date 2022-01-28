Haber Giriş: 28 Ocak 2022 Cuma 05:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Jandarma Genel Komutanlığı'na 104 personel alınacak
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Jandarma Genel Komutanlığı'na açıktan temin yoluyla 4 unvanda 104 sözleşmeli personel alınacak.
Jandarma Genel Komutanlığı karargahı ile bağlı birlik ve kurumlarda istihdam edilmek üzere açıktan temin yoluyla veteriner hekim, mütercim-tercüman, garson, hizmetli unvanlarında 104 sözleşmeli personel alımı yapılacak.
Başvurular, "https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris" internet adresi ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla alınacak ve 28 Ocak'ta başlayıp 13 Şubat'ta sona erecek.
Personel alımıyla ilgili diğer detaylara akademinin "www.jsga.edu.tr" internet sitesindeki ilan metninden ulaşılabilecek.
Etiketler: Kamu Personel Jandarma Genel Komutanlığı
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