Ankara'da Ufuk Üniversitesi Hastanesinin otoparkında yaşanan olayda, otopark yakınındaki iş merkezinde ofisi bulunan S.Ö. ile Ç.Ç.'nin yanında gelen kişiler arasında alacak verecek nedeniyle kavga çıktı.

Kavganın büyüyüp silahların çekilmesi sonucunda S.Ö. ile kimliği tespit edilemeyen bir kişi yaralandı. Olay yerine 34 BNY 718 plakalı otomobille gelen Ç.Ç. ve arkadaşları ise kaçtı.

Silah seslerini duyan güvenlik görevlileri, durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevreyi güvenlik şeridi çekerken, S.Ö., ve bir kişi sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Ankara Şehir Hastanesine sevk edildi.

Otomobille kaçan Ç.Ç. ve olaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.