İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında Evren E. isimli kişinin darbedilmesiyle ilgili yapılan paylaşımlar üzerine inceleme başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, yapılan incelemelerde Evren E'nin, olayın yaşandığı gece alkollü olduğunu ve görevlilere, kendisinin müracaatçı olacağını beyan etmesi üzerine müracaatının alınamadığı, sonrasında ise herhangi bir müracaatta bulunmadığının anlaşıldığı anlatıldı. Ayrıca, 22 Ağustos'ta başvurusunun alınmasının sağlandığı ve yapılan çalışmalarda olayın faili olduğu tespit edilen Ç.K'nın aynı gün gözaltına alındığı vurgulandı.