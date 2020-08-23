Haber Giriş: Kaynak: AA
Adana'da orman yangını
[Fotoğraf: AA]
Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Turgutlu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
İhbar üzerine bölgeye Kozan Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.
[Fotoğraf: AA]
12 arazöz, 8 su ikmal aracı, 2 dozer ile itfaiye araçları ve çok sayıda orman işçisi tarafından müdahale edilen yangın kontrol altına alındı.
Soğutma çalışmaları devam eden yangın nedeniyle 2 hektarlık alan zarar gördü.
Etiketler: kozan orman yangını Adana orman yangınıSon Güncelleme: 23 Ağustos 2020 Pazar 09:23
Son Haberler
- 09:33
- 09:32
- 08:47
- 09:20
- 07:59
Sıradaki Haber
Kahramanmaraş'ta yangın: 10 dönüm tarım arazisi zarar gördü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz