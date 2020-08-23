Giresun Valisi Enver Ünlü, kentte sel nedeniyle mahsur kalan vatandaşların olduğunu açıkladı.

Kayıp vatandaşları henüz teyit edemediklerini söyleyen Ünlü, "Bir vatandaşımız kayıp, bir yaralı yaşlı teyzemiz var. Bunun dışındakileri henüz teyit edemedik, mahsur kalanlar var ama teyit edemiyoruz. Teyit edebildiğimiz bu kadar" dedi.

Ünlü, Dereli ilçesinde kurtarılanların olduğunu belirterek, şunları anlattı:

"5 kişilik bir aile vardı, beyaz eşya bayisinde mahsur kalmıştı kurtuldu. Düğün salonunda mahsur kalanlar vardı, onlar kurtuldu. Bir vatandaşımız kayıp. Taşkın sebebiyle Espiye'de bir vefatımız var. Bir de üzerine duvar devrilen yaşlı teyzemiz yaralı. Onun dışındakileri henüz teyit edemedik. Kayıp ihbarları var, arkadaşlarımız teyit edemedi."

Tahliyeler sabahın ilk ışıklarıyla başlayacak

Ulaşamadıkları bölgelerdeki tahliyelerin sabahın ilk ışıklarıyla başlayacağını belirten Ünlü, kayıp ihbarlarını güvenlik güçlerinin teyit etmeye çalıştığını vurguladı.

Vali Ünlü, Dereli'de sel sularının araçları sürüklediğine işaret ederek, "Yıkılan binalar var, resmi araçlar, özel araçlar, onların hepsi... Zaten nehir olmuş kanal. İçişleri Bakanımız da geliyor yolda. Araçlarımız, iş makinelerimiz de Dereli'ye girmek için sularının çekilmesini bekliyor" dedi.

Yağlıdere ve Güce ilçelerinde de çalışmaların devam ettiği bilgisini veren Ünlü, şu anda öncelikle yolları açtıklarını anlattı.

Giresun'da dere taştı

Giresun'un Piraziz ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle Ordu sınırındaki Abdal Deresi taştı.

Abdal Deresi'nin taşması sonucu Eren Mahallesi'nin bir bölümündeki yollar, bahçeler ve çocuk parkı su altında kaldı. Ordu'nun Ambarcılı ve Kestane Mahallesi'ne giden yol ulaşıma kapandı.

Jandarma ekipleri yol girişinde önlem alarak, bölgeye yaya ve araçların geçişine izin vermezken, belediye ekipleri de çalışma yapıyor.

"Ekiplerimiz ilk dakikadan itibaren müdahale etmektedir"

AFAD'tan yapılan açıklamada, Giresun'da su baskınlarının meydana geldiği hatırlatıldı.

Açıklamada, "Giresun'da aşırı yağışlardan dolayı meydana gelen sel ve su baskınlarına ekiplerimiz ilk dakikadan itibaren müdahale etmektedir. Giresun'un yanı sıra çevre illerden de personel ve araçlar destek amacıyla bölgeye sevk edilmiştir. Gelişmeler takip edilmektedir" denildi.

Deredeki balıklar sokaklara sürüklendi

Abdal Deresi'nin debisi, yağışın etkisini kaybetmesinin ardından düştü. Vatandaşlar, suların çekilmesiyle ev ve iş yerlerinin önünde biriken çamuru temizledi.

Bazı vatandaşlar, derenin taşmasıyla sokaklara sürüklenen balıkları toplayarak tekrar dereye attı.

Taşkın nedeniyle kapanan, Ordu'nun Ambarcılı ve Kestane Mahallesi yolu ise suların çekilmesiyle tekrar ulaşıma açıldı.

Sağanak nedeniyle Bulancak ilçesinde de cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Bulancak Belediyesi ekipleri, su birikintilerinin olduğu bölgelerde çalışma yaptı.

Yağlıdere, Çanakçı ve Güce ilçelerinde de mahalle ve köy yollarında küçük çaplı toprak kaymaları meydana geldi.

"Gece boyuncu yağış devam edecek"

Giresun Valisi Enver Ünlü, Karadeniz Sahil Yolu'nda zaman zaman yağışın etkisiyle kontrollü geçiş sağlandığını söyledi.

Piraziz ilçesinde yağışın fazla olduğunu vurgulayan Ünlü, "Orada küçük çaplı toprak kaymaları var ama çok şükür kayda değer bir sıkıntımız, can kaybımız yok. Gece boyunca yağış devam edecek. Piraziz ve Bulancak ilçelerimiz oldukça fazla yağış aldı" dedi.

Ünlü, İl Özel İdaresi ve AFAD ekipleri başta olmak üzere ilgili tüm ekiplerin sahada olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verdiği bilgiye göre, gece boyunca yağış geçişleri devam edecek. Vatandaşlardan tedbirli olmalarını, valiliğimizin web sitesinden yaptığımız uyarılar ve muhtarlar aracılığıyla istedik. Vatandaşlarımızdan dere yataklarında, arazide ve tehlike arz edecek yerlerde bulunmamalarını istiyoruz."

Dereli ilçesinde cadde ve sokaklar su altında kaldı

Giresun'un Dereli ilçesinde sağanak nedeniyle derenin taşması sonucu cadde ve sokaklar su altında kaldı.

Etkili sağanak yüzünden ilçe merkezinden geçen dere taştı.

Taşkın dolayısıyla merkezdeki cadde ve sokaklar su altında kaldı, bazı araçlar sürüklendi.

Dereli-Giresun yolu da ulaşıma kapandı.

Dere kenarındaki evler boşaltıldı

Giresun’un Yağlıdere ilçesinde ilçe merkezinden geçmekte olan Yağlıdere deresinin aşırı yağış sonrası taşması sonucu, dere kenarındaki evler boşaltıldı.

Yağlıdere Belediye Başkanı İbaş, ilçe için kırmızı alarm verildiğini belirterek, Yağlıdere deresinin taşması sonucu oluşabilecek can kaybına karşı dere yatağındaki evlerin boşaltılmaya başladığını açıkladı.

Giresun-Dereli-Sivas kara yolu ulaşıma kapandı

Giresun'da Aksu Deresi'nin bazı noktalarda taşması sonucu Giresun-Dereli-Sivas kara yolu ulaşıma kapandı.

Sağanak nedeniyle debisi yükselen Aksu Deresi, merkeze bağlı Duroğlu beldesi civarında ve bazı bölgelerde taştı.