Haber Giriş: Kaynak: AA
Antalya'da çıkan orman yangınları kontrol altına alındı
[Fotoğraf: AA]
Antalya'nın Manavgat ilçesinde ormanlık alanlarda çıkan iki ayrı yangın havadan ve karadan müdahale sonucu kontrol altına alındı.
Çolaklı Mahallesi'nde yerleşim yerine yakın ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına, Orman Bölge Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince arozözlerle müdahale edildi.
Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangında, 1,5 hektarı orman olmak üzere toplam 2 hektar alan zarar gördü.
[Fotoğraf: AA]
Yeniköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangın da Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi ekiplerince yaklaşık 5 saat süren çalışmayla kontrol altına alındı.
Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangında, yaklaşık 10 hektar alan zarar gördü.
Etiketler: antalya manavgat antalya orman yangını antalya haberSon Güncelleme: 23 Ağustos 2020 Pazar 00:44
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