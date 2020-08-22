Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Trabzon merkezde bu gece 23.15-01.00 saatlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.

Meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, heyelan gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.