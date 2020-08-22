Haber Giriş: Kaynak: AA
Trabzon için kuvvetli sağanak uyarısı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Meteorolojinin son hava tahminlerine göre Trabzon'da kuvvetli sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Trabzon merkezde bu gece 23.15-01.00 saatlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.
Meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, heyelan gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Etiketler: trabzon hava durumu trabzon yağış uyarısıSon Güncelleme: 22 Ağustos 2020 Cumartesi 23:46
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