Haber Giriş: Kaynak: DHA
İstiklal Caddesi'nde sosyal mesafe ve maske kuralına uyulmadı
[Fotoğraf: DHA]
Akşam saatlerinde yoğun bir kalabalığın gözlendiği İstiklal Caddesi'nde maske ve sosyal mesafe kuralına uyulmadığı dikkat çekti.
Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde sıcak havayı fırsat bilen İstanbullular akşam saatlerinde yoğunluk oluşturdu.
Caddedeki vatandaşların bir kısmı koronavirüs önlemlerini hiçe saydı. Maske ve sosyal mesafe kuralına dikkat etmeyen vatandaşlar caddede tedirgin görüntü yarattı.
Bazı vatandaşlar maskelerini düzgün takarken, bazıları da yetkililerin tüm uyarılarına rağmen maskeyi çenesinin altında takmaya devam etti.
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