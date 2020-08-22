Dereköy ile Çekrice kırsal mahalleleri arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Olayın fark edilmesinin ardından bölgeye ulaşan Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, alevleri söndürmek için çalışma başlattı.

[Fotoğraf: AA]

Karadan yangın söndürme araçlarıyla yürütülen çalışmalara iki helikopterle de destek sağlandı.

Yoğun çabalar sonucu yangını kontrol altına alan ekipler, soğutma çalışmasına başladı.

Yaklaşık 1 hektar alanda zarara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.