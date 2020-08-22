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Tekirdağ'da kızını İngiliz anahtarıyla döven baba tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, kızını İngiliz anahtarıyla döven baba tutuklandı.
Reşadiye Mahallesi'nde yaşayan 14 yaşındaki A.S, babası D.S'nin kendisini İngiliz anahtarıyla dövdüğünü belirterek, annesi F.K'den yardım istedi.
Eve gelen anne, kızını alarak polis merkezine götürdü. Burada çocuk büro amirliğinde ifadesi alınan A.S, babasından davacı ve şikayetçi oldu.
[Fotoğraf: AA]
Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan baba D.S, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
D.S, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: tekirdağ haber kızını anahtarla döven babaSon Güncelleme: 22 Ağustos 2020 Cumartesi 18:24
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