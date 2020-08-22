Şanlı zaferin yıl dönümü dolayısıyla Malazgirt ilçe merkezi, Türk bayraklarıyla donatıldı, etkinliklerin yapılacağı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halka hitap edeceği Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'ndaki çalışmaların da sonuna gelindi.

Türklerin Anadolu'ya giriş kapısı ve "Anadolu'nun tapusu" olarak nitelendirilen Ahlat'ta da "1071 Sultan Alparslan Ahlat Otağı"nın kurulduğu ve birbirinden renkli etkinliklerin yapılacağı Çarho mevkisindeki hazırlıklar tamamlandı.

[Fotoğraf: AA]

Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü hazırlıkları kapsamında çalışmaların sonuna geldiklerini söyledi.

"Hazırlıklarımızı bitirdik"

Bu yıl pandemi nedeniyle etkinlikleri minimize ettiklerine dikkati çeken Altın, şunları belirtti:

"Okçular Vakfı ile koordineli şekilde çalışıyoruz. Hazırlıklarımızı bitirdik. Allah nasip ederse yarın etkinliklerimiz başlıyor. 26 Ağustos günü de Sayın Cumhurbaşkanımız geldiğinde halka hitap edecek. Şu an hazırız. Bütün hazırlıklarımız bitti. Bizi yalnız bırakmayan Okçular Vakfına ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Okçular Vakfının büyük emeği var. Bu yılki etkinlikler geçen yılki gibi olmayacak. Konserleri iptal ettik. Pandemiden dolayı az ve öz kutlamalar yapacağız"

[Fotoğraf: AA]

"Birbirinden renkli etkinlikler gerçekleştireceğiz"

Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban da "1071 Sultan Alparslan Ahlat Otağı"nın kurulduğu alanda hazırlıkların tamamlandığını dile getirerek, "Hazırlıklarımızı tamamladık. Etkinliklere hazırız. Şu anda diğer illerden gelen misafirlerimiz ürünlerini stantlara yerleştiriyor. Okçular Vakfının desteğiyle burada birbirinden renkli etkinlikler gerçekleştireceğiz." diye konuştu.