Kaza, İnebolu ilçesine bağlı Özlüce köyü yolunda meydana geldi. İnebolu yönüne giden İsmail Öznam yönetimindeki motosiklet, virajda kontrolden çıktı. Motosiklet, su kanalına düşerek devrildi.



Sürücü İsmail Öznam, yaralanırken kaza anı sürücünün kask kamerasına yansıdı. Acı içinde yerde kalan yaralı sürücüye, ilk müdahaleyi yoldan geçen Dr. Şimşek Aydın yaptı.



Olay yerine çağırılan sağlık ekipleri, Öznam'ı İnebolu Devlet Hastanesi'nde kaldırdı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.