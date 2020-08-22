Antalya'daki orman yangın kontrol altında
Antalya'nın Serik ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. 5 saat süren çalışmanın ardından yangında 30 hektarlık alanın zarar gördüğü belirlendi.
Antalya'nın Serik ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Töngüşlü Mahallesi Kaşıkçı mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Rüzgarın da etkisiyle alevler, Aklar mevkisine kadar ilerledi.
Yangına, Orman Bölge Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine ait 2 yangın söndürme uçağı, 5 helikopter, bir yönetim helikopteri, 28 arazöz, 3 dozer ve çok sayıda ekiple müdahale edildi.
Antalya'nın Serik ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına, Orman Bölge Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor. Detayları @trthaber muhabiri Sena Ünal aktardı.https://t.co/z2RLQZ0nei pic.twitter.com/y4Owd1utz1— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 22, 2020
Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici ile Serik Kaymakamı Mehmet Kurdoğlu, bölgedeki çalışmaları takip etti.
Ekiplerin yaklaşık 5 saat süren çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alındı.
Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında 30 hektar alan zarar gördü.
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