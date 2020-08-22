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Aniden bastırdı yüzlerce kilo fıstık zarar gördü
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde aniden bastıran yağmur, fıstık kavlatma tesisinde kurutulmaya bırakılan yüzlerce kilo fıstığa zarar verdi.
Bozova ilçesine bağlı kırsal İncirli Mahallesi’nde sağanak etkili oldu. Aniden bastıran yağış, fıstık üreticilerine büyük zarar verdi.
Tesiste kavlatmak için meydana serilerek kurutulmaya bırakılan yüzlerce kilo fıstık yağmur suları ile birlikte sürüklendi.
Bozova Ziraat Odası Başkanı Fuat Almas, çiftçilerin zararını tespit edeceklerini söyledi.
Etiketler: zarar yağış Şanlıurfa fıstıkSon Güncelleme: 22 Ağustos 2020 Cumartesi 15:56
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