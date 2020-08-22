Bozova ilçesine bağlı kırsal İncirli Mahallesi’nde sağanak etkili oldu. Aniden bastıran yağış, fıstık üreticilerine büyük zarar verdi.



Tesiste kavlatmak için meydana serilerek kurutulmaya bırakılan yüzlerce kilo fıstık yağmur suları ile birlikte sürüklendi.

Bozova Ziraat Odası Başkanı Fuat Almas, çiftçilerin zararını tespit edeceklerini söyledi.

