Mimar Sinan Mahallesi civarındaki ormanlık alandan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile 2 helikopter ve 5 arazöz gönderildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, yaklaşık 5 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Söndürme çalışmalarına, Kırıkhan Kaymakamı Mahmuthan Arslan, İlçe Emniyet Müdürü Hasan Kılıç, Belediye Başkanı Ayhan Yavuz ile ilçede görevli asker ve polisler de katıldı.