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Şanlıurfa'da tedbirlere uymayan 284 kişiye ceza
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirlerine uymayan 284 kişiye 284 bin 182 lira ceza uygulandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Covid-19 önlemlerine yönelik denetimler sürdürülüyor.
Ekiplerin kent genelinde dün gerçekleştirdiği uygulamada, maske ve sosyal mesafe kurallarına uymayan 275 kişiye 255 bin 832 lira ceza yazıldı.
Karantina tedbirine rağmen ikametgahlarını terk ettikleri belirlenen 9 kişiye de 28 bin 350 lira ceza uygulandı.
Etiketler: şanlıurfa koronavirüs denetimleri para cezasıSon Güncelleme: 22 Ağustos 2020 Cumartesi 16:43
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