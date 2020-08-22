Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Covid-19 önlemlerine yönelik denetimler sürdürülüyor.

Ekiplerin kent genelinde dün gerçekleştirdiği uygulamada, maske ve sosyal mesafe kurallarına uymayan 275 kişiye 255 bin 832 lira ceza yazıldı.

Karantina tedbirine rağmen ikametgahlarını terk ettikleri belirlenen 9 kişiye de 28 bin 350 lira ceza uygulandı.