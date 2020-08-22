Haber Giriş: Kaynak: AA
Batman'da 7 ev karantinaya alındı
Batman'ın Gercüş ilçesinde yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca Covid-19 tedbirlerine ilişkin yeni kararlar alındığı bildirildi.
Covid-19 salgınının yayılmasını önlemek ve vatandaşları salgından korumak amacıyla ilçe merkezinde 7 evin 14 gün süreyle karantinaya alınması kararlaştırıldı.
Etiketler: Batman karantina uygulaması gercüşSon Güncelleme: 22 Ağustos 2020 Cumartesi 16:56
Sıradaki Haber
Şanlıurfa'da tedbirlere uymayan 284 kişiye ceza
Yükleniyor lütfen bekleyiniz