Giresun'un Piraziz ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle Ordu sınırındaki Abdal Deresi taştı.

Abdal Deresi'nin taşması sonucu Eren Mahallesi'nin bir bölümündeki yollar, bahçeler ve çocuk parkı su altında kaldı. Ordu'nun Ambarcılı ve Kestane Mahallesi'ne giden yol ulaşıma kapandı.

Jandarma ekipleri yol girişinde önlem alarak, bölgeye yaya ve araçların geçişine izin vermezken, belediye ekipleri de çalışma yapıyor.

[Fotoğraf: AA]

Deredeki balıklar sokaklara sürüklendi

Abdal Deresi'nin debisi, yağışın etkisini kaybetmesinin ardından düştü. Vatandaşlar, suların çekilmesiyle ev ve iş yerlerinin önünde biriken çamuru temizledi.

Bazı vatandaşlar, derenin taşmasıyla sokaklara sürüklenen balıkları toplayarak tekrar dereye attı.

[Fotoğraf: AA]

Taşkın nedeniyle kapanan, Ordu'nun Ambarcılı ve Kestane Mahallesi yolu ise suların çekilmesiyle tekrar ulaşıma açıldı.

Sağanak nedeniyle Bulancak ilçesinde de cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Bulancak Belediyesi ekipleri, su birikintilerinin olduğu bölgelerde çalışma yaptı.

Yağlıdere, Çanakçı ve Güce ilçelerinde de mahalle ve köy yollarında küçük çaplı toprak kaymaları meydana geldi.

[Fotoğraf: AA]

"Gece boyuncu yağış devam edecek"

Giresun Valisi Enver Ünlü, Karadeniz Sahil Yolu'nda zaman zaman yağışın etkisiyle kontrollü geçiş sağlandığını söyledi.

Piraziz ilçesinde yağışın fazla olduğunu vurgulayan Ünlü, "Orada küçük çaplı toprak kaymaları var ama çok şükür kayda değer bir sıkıntımız, can kaybımız yok. Gece boyunca yağış devam edecek. Piraziz ve Bulancak ilçelerimiz oldukça fazla yağış aldı" dedi.

[Fotoğraf: AA]

Ünlü, İl Özel İdaresi ve AFAD ekipleri başta olmak üzere ilgili tüm ekiplerin sahada olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verdiği bilgiye göre, gece boyunca yağış geçişleri devam edecek. Vatandaşlardan tedbirli olmalarını, valiliğimizin web sitesinden yaptığımız uyarılar ve muhtarlar aracılığıyla istedik. Vatandaşlarımızdan dere yataklarında, arazide ve tehlike arz edecek yerlerde bulunmamalarını istiyoruz."

Dereli ilçesinde cadde ve sokaklar su altında kaldı

Giresun'un Dereli ilçesinde sağanak nedeniyle derenin taşması sonucu cadde ve sokaklar su altında kaldı.

Etkili sağanak yüzünden ilçe merkezinden geçen dere taştı.

Taşkın dolayısıyla merkezdeki cadde ve sokaklar su altında kaldı, bazı araçlar sürüklendi.

Dereli-Giresun yolu da ulaşıma kapandı.

Giresun'da şiddetli yağış nedeniyle Yağlıdere ilçesine ulaşım kesildi

Giresun'da, aşırı yağışların ardından Yağlıdere Deresi'nin taşması nedeniyle Yağlıdere ilçesine ulaşım sağlanamıyor.

Yağlıdere Belediye Başkanı Yaşar İbaş, ilçeyle aynı adı taşıyan derenin aşırı yağışlar nedeniyle taştığını ve bu nedenle ilçeye ulaşımın sağlanamadığını bildirdi.

[Fotoğraf: AA]

Ulaşımdaki aksama nedeniyle destek alamadıklarını ifade eden İbaş, "Yağlıdere Emniyet Amirliği'nin önünden dere taştı ve şu an ana yoldan akıyor. Espiye-Yağlıdere yolu kapandı. Dere bu bölgede de yoldan akıyor. Bu nedenle sıkıntı yaşıyoruz." dedi.

İbaş, zararı henüz bilmediklerini kaydederek, "Çarşının karşısında yer alan Bük Mahallesi su içerisinde. Su çarşıya da ulaşmak üzere. HES'ler barajlarını açtı. Yağmur sürerse dere çarşı içerisini de basabilir" diye konuştu.

Giresun-Dereli-Sivas kara yolu ulaşıma kapandı

Giresun'da Aksu Deresi'nin bazı noktalarda taşması sonucu Giresun-Dereli-Sivas kara yolu ulaşıma kapandı.

[Fotoğraf: AA]

Sağanak nedeniyle debisi yükselen Aksu Deresi, merkeze bağlı Duroğlu beldesi civarında ve bazı bölgelerde taştı.

Taşkın nedeniyle, Giresun-Dereli-Sivas kara yolu ulaşıma kapandı.

Merkeze bağlı Ülper köyü yakınlarında kontrol noktası oluşturan polis ekipleri, araçların geçişine izin vermiyor.