Haber Giriş: Kaynak: AA
Kırıkkale'de bir mahalle karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA]
Kırıkkale'nin Ahılı köyündeki bir mahallede, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Yurt genelinde koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında bölgesel karantina uygulamaları sürüyor.
İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca COVID-19 salgınının kontrolü amacıyla merkeze bağlı Ömerli Mahallesi karantinaya alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, mahalleye giriş ve çıkış olmaması için yolu barikatlarla kapattı.
Köyde devriye gezen jandarma, vatandaşlara evlerinden çıkmamaları uyarısında bulundu.
Köylülerin ihtiyaçları, karantina süresince Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerince karşılanacak.
Etiketler: kırıkkale haber koronavirüs tedbirleriSon Güncelleme: 22 Ağustos 2020 Cumartesi 18:54
Son Haberler
- 19:47
- 19:34
- 19:21
- 19:13
- 18:49
Sıradaki Haber
Tekirdağ'da kızını İngiliz anahtarıyla döven baba tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz