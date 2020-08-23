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Otomobil tıra arkadan çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Kırıkkale'de tıra arkadan çarpan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
37 yaşındaki Kenan Yılmaz idaresindeki 68 HV 411 plakalı otomobil, Kırıkkale-Ankara kara yolunun Irmak beldesi mevkisinde, emniyet şeridinde duran Orhan K. idaresindeki 19 AAV 402 plakalı tıra arkadan çarptı.
Otomobil sürücüsü Yılmaz, olay yerinde hayatını kaybetti.
[Fotoğraf: AA]
Yaralanan 7 yaşındaki Hamza, 13 yaşındaki Kardelen, 14 yaşındaki Yaren ve 34 yaşındaki Meral Yılmaz, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kazayı duyarak olay yerine gelen Yılmaz ailesinin yakınları, sinir krizi geçirdi.
Kaza nedeniyle kara yolunda yaklaşık 2 kilometre uzunluğunda araç kuyruğu oluştu.
Etiketler: tıra arkadan çarpan otomobil Kırıkkale kazaSon Güncelleme: 23 Ağustos 2020 Pazar 03:33
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