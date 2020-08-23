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İzmir'de çıkan orman yangını kontrol altında
[Fotoğraf: DHA]
İzmir'in Menderes ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.
Menderes ilçesi Efemçukuru mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangın, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 12 arazöz ve 4 dozerle yapılan müdahale sonucu kontrol altına alındı.
Geçen sene Karabağlar ilçesinde başlayıp Seferihisar'a sıçrayan yangın bölgesine yakın olan alanda soğutma çalışması devam ediyor.
Etiketler: izmir menderes yangınSon Güncelleme: 23 Ağustos 2020 Pazar 06:45
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