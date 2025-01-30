Ankara’da otomobil öğrencilerin arasına daldı: O anlar kamerada

Kaza, Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Milli Egemenlik Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, yol kenarında yürüyen 8 kişilik öğrenci grubunun arasına daldı.

Otomobilin üzerlerine geldiğini gören öğrenciler panikle kaçmaya çalışırken, aracın çarpıp sürüklediği 2 kişi yaralandı.

Öğrenciler yaralı arkadaşlarına yardım ederken, bu durumdan yararlanan sürücü ise otomobille olay yerinden uzaklaştı.

Yaralılar, Beypazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Park halinde bulundu

Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı yaptığı çalışmada, kaza yapan otomobil park halinde bulundu. Otomobili terk eden sürücünün kimliğinin belirlenip yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.