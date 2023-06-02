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Türkiye
AA 02.06.2023 15:57

Ankara'da kuvvetli sağanak bekleniyor

Ankara Valiliği, yarın il genelinde beklenen gök gürültülü sağanağın öğleden sonra yerel kuvvetli olacağını bildirdi.

Ankara'da kuvvetli sağanak bekleniyor
[Fotograf: AA]

Valilikten yapılan açıklamaya göre, gök gürültülü sağanağın 13.00-19.00 saatlerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Açıklamada şunlar kaydedildi; 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi Ankara Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden alınan son verilere göre; 3 Haziran 2023 Cumartesi günü ilimiz genelinde gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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