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Türkiye
İHA 02.06.2023 14:44

Yolda yürürken boynuna kablo geçti

İzmir'de, bir elektrik firmasına malzeme indirildiği sırada atılan kablo demeti, lise son sınıf öğrencisi Ahmet Furkan Çetinkaya'nın boynuna geçti.

İzmir Gıda Çarşısı'nda bir bilgisayar firmasında stajyerlik yapan lise son sınıf öğrencisi Ahmet Furkan Çetinkaya, iş çıkışında evine gitmek için yola çıktı.

O sırada malzeme indirilen elektrikçinin yanından geçtiği sırada yukarıdan atılan kablo demeti Çetinkaya'nın boynuna geçti.

"Kafama bilezik gibi geçirdiler"

Yaşadığı olayı anlatan Çetinkaya, "Çalıştığım iş yerimden metroya gitmek için telaşla tam çıkıyordum. Koştuğum sırada başıma bir kablo isabet etti. Sosyal medyada bir akım var, topları deliklere atıyorlar adeta o akım gibi oldu. Kafama bilezik gibi geçirdiler. Birazcık güldük ve sonra yoluma devam ettim" dedi.

"O anın şokuyla kabloyu çıkarıp yerine koydum"

Herkesin kendisine güldüğünü ifade eden Çetinkaya, "Ünlendim, insanlar beni tanıyor. Başıma düştüğünde ne oluyor diye etrafıma baktığımda omzumda kabloyu gördüm. O anın şokuyla kabloyu çıkarıp yerine koydum. Tabii ağır bir şey olsaydı canım yanabilirdi. Yukarıdan başıma bir şey gelince korktum fakat yakın mesafeden geldi" diye konuştu.

"Güzel de bir şey oldu aslında güldük, eğlendik"

Bu tarz olayların başına gelebildiği söyleyen Çetinkaya, "Çevremdeki kişiler böyle bir şeyin başıma geldiğine inanmadılar ve sonrada 'Bir tek böyle bir şey senin başına gelebilir' dediler. Güzel de bir şey oldu aslında güldük, eğlendik. Kabloyu atan arkadaş hemen özür dileyip 'Kusura bakma' dedi. Onlar da gülmeye başladı. Benim de aklıma hemen rahmetli Kemal Sunal'ın bir filmi geldi. Bu olaydan dolayı sadaka bile vermişler" şeklinde konuştu.

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