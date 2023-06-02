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Türkiye
DHA 02.06.2023 14:23

245 ev ve iş yerini su basan Çorum'da, hasar tespiti başlatıldı

Çorum’da dün akşam saatlerinde bastıran sağanak nedeniyle 245 ev ve iş yerinin bodrum katını su bastı. Ekipler suların tahliyesini yaparken, hasar tespiti başlatıldı.

245 ev ve iş yerini su basan Çorum'da, hasar tespiti başlatıldı
[Fotograf: DHA]

Çorum'da dün bastıran sağanak ardından bugün hasar tespit çalışması yapıldı. Birçok ev ve iş yerinin su altında kaldığı kentte, bölgedekiler zor anlar yaşadı.

Çorum Belediyesi ekipleri gece saatlerine kadar 250 personel, 200 araçla çalışmalara katıldı. Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, kentte yarım saat içerisinde metrekareye 20 kilogram yağış düştüğünü, 500’ün üzerinde ihbar aldıklarını söyledi.

"Herhangi bir can kaybı ve yaralanma yok"

Başkan Aşgın, baskınların yaşandığı ev ve iş yerlerinde sabahın ilk ışıklarına kadar suların tahliyesi için çalışma yapıldığını, 245 su baskınının yaşandığı kentte herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın da olmadığını ifade etti.

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Çorum Sel Sağanak
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