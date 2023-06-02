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Türkiye
AA 02.06.2023 13:58

Binmeye çalıştığı İETT otobüsünün altında kaldı

Bağcılar'da koşarak İETT otobüsüne yetişmek isteyen yolcu aracın altında kalarak yaralandı.

Binmeye çalıştığı İETT otobüsünün altında kaldı
[Fotograf: İHA]

Göztepe Mahallesi'nde seyir halindeki İETT otobüsü, ara sokaktan Maslak Caddesi'ne girmek için manevra yaptığı sırada bir yolcu koşarak otobüsün önünden yan tarafına geçti.

Şoföre seslenen yolcu, binmek için otobüsün yanında beklerken, manevra yapmaya devam eden aracın altında kalıp yaralandı.

Çevredekilerin yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarılan yolcu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan yolcunun hastanedeki tedavisi sürüyor.

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