Çok Bulutlu 22.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 02.06.2023 12:43

Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına yönelik planlı çalışma yaptı.

Takibi yapılan şüphelilerle bağlantılı çeşitli tarihlerde yapılan yakalamalarda ve operasyon esnasında yapılan aramalarda 939,18 gram sentetik uyuşturucu, 2 bin 936 uyuşturucu hap, 1698 kapsül sentetik ecza hapı, 46,08 gram esrar, 2 hassas terazi, 171 uyuşturucu madde kullanımına yarayan aparat, 8 ruhsatsız tabanca ve 380 tabanca fişeği, 7 tüfek ve 57 tüfek kartuşu, kurusıkı tabanca, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 193 bin 270 lira ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 13 zanlıdan 6'sı emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. C.M, Y.M, F.K, İ.A, Y.G, E.M. ve O.G'nin emniyetteki işlemleri ise sürüyor.

ETİKETLER
Samsun Uyuşturucu
Sıradaki Haber
Hareket halindeki gondola binmeye çalıştı, ölümden döndü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:04
28. Dönem yasama dönemi başladı
14:03
Binmeye çalıştığı İETT otobüsünün altında kaldı
13:57
İran ile Afganistan arasında su krizi
13:58
İstanbul merkezli suç örgütü operasyonu: 20 gözaltı
13:52
İhracatın lokomotifi otomotiv oldu
13:50
Türkiye'nin halı ihracatı mayısta yüzde 48,5 arttı
Rauf Bey Gemisi'nde LGS ve YKS'ye hazırlanan öğrenciler yüksek puan hedefliyor
Rauf Bey Gemisi'nde LGS ve YKS'ye hazırlanan öğrenciler yüksek puan hedefliyor
FOTO FOKUS
GPS'i takip eden araç denize düştü
GPS'i takip eden araç denize düştü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ