Tır karşı şeride geçip 2 araca çarptı: 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralı

Saat 23.00 sıralarında Aksaray - Konya Karayolunda meydana gelen kazada B.Y. idaresindeki kum yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek M.F.K. idaresindeki otomobil ile U.Ö. yönetimindeki 2 otomobile çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle tırın kasası devrilirken 2 otomobil de şarampole savruldu.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan kaza ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırırken, burada tedavi altına alınan Yıldız Kaymak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaralıların sağlık durumları iyi, kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.