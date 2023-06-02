Çok Bulutlu 23.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
İHA 02.06.2023 14:11

Tır karşı şeride geçip 2 araca çarptı: 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralı

Aksaray-Konya karayolunda karşı şeride geçen kum yüklü tır 2 araca çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.

Tır karşı şeride geçip 2 araca çarptı: 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralı
[Fotograf: İHA]

Saat 23.00 sıralarında Aksaray - Konya Karayolunda meydana gelen kazada B.Y. idaresindeki kum yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek M.F.K. idaresindeki otomobil ile U.Ö. yönetimindeki 2 otomobile çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle tırın kasası devrilirken 2 otomobil de şarampole savruldu.

Tır karşı şeride geçip 2 araca çarptı: 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralı

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan kaza ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırırken, burada tedavi altına alınan Yıldız Kaymak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaralıların sağlık durumları iyi, kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. 

ETİKETLER
Aksaray Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak uyarısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:34
Polonya Cumhurbaşkanı Duda, tepkiler üzerine "Rus etkisi" yasasında değişikliğe gitti
15:33
Blinken: Putin'in Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaş stratejik bir başarısızlık olmuştur
15:27
Kanada'da orman yangınlarıyla mücadele için ordu görevlendirildi
15:30
Zonguldak'ta köylüler güneş enerjisi sistemiyle kendi elektriklerini üretiyor
15:12
Akkuyu NGS'nin inşaatında sona doğru
15:01
Devlet desteği ile su ürünleri üretiminde rekor
Selimiye Camisi'nin ana kubbe aleminin montajı tamamlandı
Selimiye Camisi'nin ana kubbe aleminin montajı tamamlandı
FOTO FOKUS
GPS'i takip eden araç denize düştü
GPS'i takip eden araç denize düştü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ