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Türkiye
DHA 02.06.2023 14:36

Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

Samsun’da sokak satıcılarına yönelik yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheliden 4’ü tutuklandı.

Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama
[Fotograf: DHA]

İl Emniyet Müdürlüğü uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı çalışmanın ardından operasyon düzenledi. Operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerde yapılan aramalarda, çeşitli uyuşturucu maddeler, 2 hassas terazi, uyuşturucu madde kullanımına yarayan 171 aparat, 8 ruhsatsız tabanca ve 380 tabanca mermisi, 7 tüfek ve 57 tüfek kartuşu, 1 kurusıkı tabanca ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 193 bin 270 TL ele geçirildi.

Şüphelilerden 6’sı emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. İşlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede hakimliğe çıkarılan şüphelilerden Cengiz Melek, Yavuhan Melek, İrfan Akkaya ve Furkan Karademir tutuklandı, E.M., O.G. ve Y.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

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