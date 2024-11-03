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Türkiye
DHA 03.11.2024 11:17

Ankara'da kiraladıkları otomobillerin GPS'lerini sökerek çalan çete çökertildi

Kiraladıkları otomobilleri, GPS’lerini sökerek çalan ve şasi numaralarını yakalamalı, çalıntı, kaçak veya deprem bölgesinde hasar görmüş aynı model araçlarla değiştirerek ‘change' yapan şebekeye yönelik Ankara'da düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara'da kiraladıkları otomobillerin GPS'lerini sökerek çalan çete çökertildi

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, farklı kişilere otomobil kiralattırarak, bunların GPS’lerini söküp şasi numaralarını yakalamalı, çalıntı, kaçak veya deprem bölgesinde hasar görmüş aynı model araçlarla değiştirerek ‘change' yapan çeteyi takibe aldı.

Soruşturmanın derinleştirilmesinin ardından Ankara Oto Sanayi’de tespit edilen 5 ayrı oto yedek parçası satan iş yerinde arama yapıldı.

8 otomobil ele geçirildi

Aramalarda ele geçirilen motor ve şanzımanlara yapılan sorgulamalarda kimliği okunamayan, şasesi silinmiş, yakalamalı ve yurt dışı kaynaklı parçalara ve araçlara el konuldu. 5 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonlarda; 47 motor, 7 şanzıman, 2’si yakalamalı, 2'si şasesi silinmiş, 1’i kaçak yollarla Türkiye'ye getirilmiş, 3'ü çalıntı olmak üzere toplam 8 otomobil ele geçirildi.

Öte yandan, çetenin son Kayseri’den kiraladıkları 3 aracı Ankara’ya getirdiği ama araçlara change işlemi yapılmadan polis tarafından el konulduğu öğrenildi. Muhafaza altına alınan araç ve araç parçalarının özel uzmanlar tarafından laboratuvarda inceleneceği öğrenildi.

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