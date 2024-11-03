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Türkiye
DHA 03.11.2024 10:46

Tırdan düşen kasalar karayolunu balık haline çevirdi

Bartın-Karabük yolunda balık taşıyan tırdan 300 kasa palamut yola savruldu. Yaklaşık 1,5 saat kapalı kalan yol, balıkların toplanmasıyla yeniden trafiğe açıldı.

Tırdan düşen kasalar karayolunu balık haline çevirdi

Amasra'dan tırına 1000 kasa palamut yükleyen M.K., Trabzon'a gitmek için yola çıktı. Gece saatlerinde Bartın-Karabük yolunun Bayırdüzü mevkiine geldiğinde tırın dorsesinin yan kapakları virajda açıldı.

Köpük kasalarla buzlu halde götürülen balıklar yola savruldu. M.K., durumu fark edip tırı durdururken, yol balıklarla kaplandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Yola düşen 300 kasa palamut, jandarma ve Karayolları ekipleri ile çevredekiler tarafından toplanarak başka bir TIR'a yüklendi. Balıkların tamamı kaldırıldıktan sonra Karayolları ekibi, yolda temizlik çalışması yapıp, araçların kaymaması için kum döktü.

Yaklaşık 1,5 saat trafiğe kapalı olan yol, çalışma sonrası yeniden ulaşıma açıldı. 

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

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