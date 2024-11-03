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Türkiye
DHA 03.11.2024 10:28

Kendisini polis olarak tanıttı, 1 milyon 250 bin lira dolandırdı

İstanbul Başakşehir'de telefonla aradığı kişiye polis olduğunu söyleyerek hesabındaki 1 milyon 250 bin lirayı verdiği hesap numarasına göndermesini sağlayarak dolandıran şüpheli yakalandı.

Kendisini polis olarak tanıttı, 1 milyon 250 bin lira dolandırdı
[Fotograf: DHA]

Başakşehir'de meydana gelen olayda polise başvuran 63 yaşındaki N.M., kendisini arayan ve polis olduğunu söyleyen bir kişiye inandığını ve bankadaki parasının çalındığını söyledi.

Mağdur N.M. "Bana banka hesaplarımın tehlikede olduğunu. Terör örgütü tarafından çalınabileceğini söyledi. Operasyon bitene kadar parayı verdiği İBAN numarasına göndermemi, operasyon bitince paramın geri verileceğini söyledi" dedi.

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili başlattıkları soruşturmada paranın gönderildiği hesap sahibinin peşine düştü. Şüpheli E.Y. polis tarafından gözaltına alındı.

Şüpheli E.Y. işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Polis çalınan parayı ve diğer şüphelileri yakalamak için operasyonları sürdürüyor.

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