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Türkiye
TRT Haber 03.11.2024 09:03

Gürbulak Sınır Kapısı'nda 4,5 tonu aşkın uyuşturucu ele geçirildi

Gürbulak Sınır Kapısı’nda durdurulan 3 tırda yapılan denetimlerde 4,5 tonu aşkın rekor miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

Gürbulak Sınır Kapısı'nda 4,5 tonu aşkın uyuşturucu ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü birimlerince yürütülen uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele çalışmaları neticesinde gerçekleştirilen operasyonlara bir yenisi daha eklendi.

Gürbulak Sınır Kapısı’nda rekor miktarda uyuşturucu yakalaması gerçekleştirilerek zehir tacirlerine önemli darbe indirildi.

İran’dan Türkiye’ye giriş yapan 3 tır Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince riskli kategoride değerlendirilerek detaylı kontrole tabi tutuldu. Gerçekleştirilen aramalarda 706 kilogram ve bitki köklerine gizlenmiş 3 ton 797 kilogram olmak üzere 4,5 tonu aşkın metamfetamin cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin desteğiyle genişletilen operasyon kapsamında şüpheliler gözaltına alındı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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Uyuşturucu Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza
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