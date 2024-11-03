CHP'li 4 belediyenin işçilerinden grev kararı

İstanbul'da Kartal, Ataşehir, Maltepe ve Kadıköy Belediyesi işçileri, basın açıklamasıyla süresiz grev kararını duyurdu.

İşçiler, Genel İş Sendikası ile CHP yönetimi arasında imzalanan toplu iş sözleşmesini kabul etmediklerini açıkladı.

Sözleşmenin, taleplerini karşılamadığını ve kendi rızaları dışında gerçekleştirildiğini söylediler. "Ücret teklifleri, taleplerimizden çok uzak" diyerek, talepleri kabul edilmezse 4 Kasım'da süresiz iş bırakacaklarını belirttiler.

Kartal'da çöp yığınları

Kartal'da işçilerin grevi nedeniyle bazı mahallelerde çöpler toplanamazken, sokaklarda çöp yığınları oluştu.

Çöplerin sokaklarda, bina önlerinde ve çöp konteynerlerinin etrafında biriktiği görüldü. Hafta içinde ilçenin farklı noktalarında kurulan semt pazarlarındaki atıklar da caddelerde kaldı.