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Türkiye
TRT Haber 03.11.2024 08:41

CHP'li 4 belediyenin işçilerinden grev kararı

İstanbul'da CHP'li 4 ilçe belediyesi işçileri, 4 Kasım'dan itibaren süresiz iş bırakma kararı aldı. İşçiler, kendileri dışlanarak yapılan toplu sözleşmede taleplerinin karşılanmadığını savundu. Kartal'da çöp dağları oluştuğu görüldü.

CHP'li 4 belediyenin işçilerinden grev kararı
[Fotograf: AA]

İstanbul'da Kartal, Ataşehir, Maltepe ve Kadıköy Belediyesi işçileri, basın açıklamasıyla süresiz grev kararını duyurdu.

İşçiler, Genel İş Sendikası ile CHP yönetimi arasında imzalanan toplu iş sözleşmesini kabul etmediklerini açıkladı.

Sözleşmenin, taleplerini karşılamadığını ve kendi rızaları dışında gerçekleştirildiğini söylediler. "Ücret teklifleri, taleplerimizden çok uzak" diyerek, talepleri kabul edilmezse 4 Kasım'da süresiz iş bırakacaklarını belirttiler.

CHP'li 4 belediyenin işçilerinden grev kararı

Kartal'da çöp yığınları

Kartal'da işçilerin grevi nedeniyle bazı mahallelerde çöpler toplanamazken, sokaklarda çöp yığınları oluştu.

Çöplerin sokaklarda, bina önlerinde ve çöp konteynerlerinin etrafında biriktiği görüldü. Hafta içinde ilçenin farklı noktalarında kurulan semt pazarlarındaki atıklar da caddelerde kaldı.

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